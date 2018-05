Edo: Željko je šel predaleč, zame ne obstaja več!

The Biggest Loser Slovenija

Na skušnjavi je napetost med rdečimi in modrimi dosegla svoj vrhunec. Kljub razumljivemu rivalstvu med ekipama, pa so mnogi prepričani, da je tokrat Željko v sporu z Marto tokrat presegel mejo dobrega okusa.

Željko je znan po tem, da je zelo tekmovalen, vendar se je njegov odziv na Martino pripombo zdel sotekmovalcem zelo pretiran in povsem neprimeren v danih okoliščinah. Edo je celo izjavil, da z njim zaradi tega noče več imeti opravka. Več v videu.

Je prijateljstvo med Željkom in Edom zaradi tega spora le še preteklost in kako so se odnosi med modrimi in rdečimi zaostrili, izveste že v nocojšnji oddaji the Biggest Loser Slovenija na Planet TV.