Dan za tekmovalcev minil v znamenju vode in sprave #video

Zakopali so bojno sekiro med ekipama, se odpravili na vaterpolo, pod drobnogled pa so tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija vzeli tudi Jan Kovačič, Nataša Gorenc in Gašper Grom.

Teden se je začel z dobro voljo tekmovalcev, saj v prejšnjih dneh hiše ni nihče zapustil. Kljub temu pa je to nekatere skrbelo in kmalu so se med tekmovalci pojavila ugibanja, ali bosta zato v tem tednu na vrsti za odstrel kar dva izmed njih.

Čeprav stare zamere zaradi zbadljivk in žaljivk še tlijo, saj so v prejšnjem tednu kar švigale med tekmovalci, so se strasti ob koncu tedna toliko pomirile, da so se odločili zakopati bojno sekiro med ekipama.

Vajeti današnjega treninga sta Jan in Nataša prepustila trenerju VK Ljubljana Juretu Škofu, ki je tekmovalce seznanil z igro vaterpola. "Gre za šport, ki je po statistiki eden od najnapornejših, saj se v zelo kratkem času porabi največ kalorij," je razkril trener. Skupinski skok v vodo je napovedal začetek.

Najbolj domače se je počutil Rok, ki je vaterpolo treniral pred leti, medtem ko je bilo Simona nekoliko strah, saj je prvič plaval v bazenu, kjer ni dosegel tal. Edo se je izkazal kot vrhunski vratar. Na koncu so modri porazili rdeče z rezultatom 7:3.

Jan, Nataša in Grom so ta dan opravili samostojni posvet ter ocenili tekmovalce in njihov napredek.

