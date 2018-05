Bojan Papež stopil na tehtnico! Kaj je pokazala? #video

Od težaka do junaka

Gost nocojšnje oddaje Od težaka do junaka bo zmagovalec prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija Bojan Papež, ki bo kot vsi predhodniki moral stopiti tudi na tehtnico. Kaj bo pokazala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so se gledalci oddaje Od težaka do junaka dolgo spraševali, kdaj bo na komentatorski stolček sedel tudi zmagovalec lanske sezone šova The Biggest Loser Slovenija Bojan Papež, se je voditeljica Jasna Kuljaj odločila, da ga povabi v družbo komentatorjev. Tekmovalec, ki je bil v finalu šova lažji za kar 74,4 kilogramov, pa je moral kot vsi ostali gostje doslej stopiti tudi na tehtnico.

Kaj je pokazala tehtnica Jasnine tašče, izveste v nocojšnji oddaji Od težaka do junaka.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21.00, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

