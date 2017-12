Aleš iz časopisa izvedel, da bo očka

Aleš se je od šova The Biggest Loser Slovenija poslovil po osmih tednih, zdaj pa treninge nadaljuje doma in vztrajno trenira pod vodstvom osebne trenerke. Na treningih ga spremlja tudi žena Anja, ki jo je v šovu močno pogrešal.

Aleš hujša že vse od začetka leta, do zdaj je izgubil že približno 70 kilogramov. Njegova trenutna teža je 156,3 kilograma. V šovu je močno pogrešal svojo ženo Anjo, ki je v času šova začela hujšati doma, zdaj pa skupaj vsakodnevno obiskujeta telovadnico. "Včasih sva se tolažila s hrano, zdaj pa se podpirava na treningih," je dejal Aleš, ki je ponosno povedal, da je Anja do zdaj shujšala že 11 kilogramov.

Po odhodu iz šova hodi v službo in kuje načrte za prihodnost. Ne skriva, da si želi postati očka, a seveda vse ob svojem času. "Pred časom je žena prišla iz nočne izmene in mi domov prinesla revijo, kjer na naslovnici piše, da bom postal očka. Anja mi je dejala: 'Čestitam, Aleš, noseč si,'" je v smehu povedal Aleš.

Tudi po odhodu iz šova prijateljuje z nekdanjimi sotekmovalci, največ pa se seveda druži z Majo, s katero sta se že v šovu odlično ujela. "Z Majo sva postala dobra prijatelja, že v šovu sva se dobro ujela in tudi zdaj se veliko druživa," je dejal Aleš, ki z Majo občasno tudi skupaj trenira.

