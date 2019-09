Aleš Hrvatin prestal operacijo odstranitve odvečne kože #foto

Aleš Hrvatin je bil eden najbolj priljubljenih tekmovalcev prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ob vstopu v šov pa je bil tudi najtežji. Po koncu oddaje je nadaljeval po začrtani poti in izgubil več kot sto kilogramov, pred kratkim pa je prestal še operacijo odvečne kože.

Aleš se je že pred vstopom v šov odločil, da bo svoje življenje povsem obrnil na glavo. In uspelo mu je. Od januarja 2017 do danes je svojo težo dejansko prepolovil. Z 223 kilogramov je prišel natanko na 111,5 kilograma. Edina stvar, ki je s trdimi treningi ni mogel odpraviti, je bila odvečna koža, zato se je 40-letnik odločil za operativni poseg.

"Na operacijo se nisem posebej pripravljal. Treniral sem do zadnjega dne. Zadnja dva mesca pred operacijo sem zmanjšal vnos kalorij, zadnji teden pa povečal še vnos maščobnih kislin omega 3," nam je zaupal Aleš.

Teža odstranjene kože je bila samo 2,25 kilograma

Operacijo je v začetku septembra prestal v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Poseg, med katerim ni bilo zapletov, je trajal kar šest ur. Opravil ga je specialist plastične rekunstrukcijske in estetske kirurgije Mitja Oblak.

"Kožo so mi odstranili na predelu trebuha. Velikost odstranjene kože je bila 60 centimetrov v dolžino in 45 centimetrov v višino, takšen je bil tudi rez. Teža odstranjene kože je bila presenetljivo nizka, in sicer le 2,25 kilograma. Poleg tega so mi naredili tudi liposukcijo, da so lažje opravili poseg. Skupno so mi tako odstranili približno 2,5 kilograma," je o posegu povedal Aleš.

Aleš Hrvatin po operaciji Foto: osebni arhiv

Prve tri dni po posegu je v bolnišnici ležal na hrbtu z drenažnimi cevkami, četrti dan se je že začel postopno gibati, šesti dan pa je že lahko zapustil bolnišnico. Zdaj mora po navodilih zdravnika počivati, če ne bo nepredvidenih zapletov, bo okrevanje trajalo približno dva meseca.

Čaka ga še ena operacija

Aleš nam je zaupal tudi, da ga čaka še ena operacija. "Potreben bo še en poseg, in sicer za prsni del, kjer je še veliko kože. Žal tega ni bilo mogoče narediti istočasno s prvim posegom. Po pogovoru z doktorjem smo sklenili, da bo ta poseg na vrsti verjetno prihodnjo jesen, ko bom spet kondicijsko in fizično pripravljen. Istočasno bom morda opravil še kakšen manjši popravek na trebušnem delu," je za konec povedal nekdanji tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu.

