Odslej bodo oddaje Pri Črnem Petru nekoliko drugačne #video

Po enotedenskem premoru bo v soboto ob 20. uri na Planetu spet z nami priljubljena zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru. Ustvarjalci so se zaradi trenutnih razmer iz gostilne preselili v idilično pravljično vasico Gorajte pri Škofji Loki in tam so zaživele pravljice Rdeča kapica, Sneguljčica, Volk in trije prašički. V novi preobleki pa bomo spoznali tudi Kekca.

Voditeljici Jasni Kuljaj, natakarici Sofiji (Alja Prgin), novinarju Regonu (Sašo Đukić), poštarju Peški (Boštjan Meglič) in gasilcu Sašu (Sašo Dobnik) se je pridružil tudi vedno nabriti Matjaž Javšnik.

Stalni ekipi gostilne Pri Črnem Petru z voditeljico Jasno Kuljaj na čelu se je za to priložnost pridružil tudi vedno navihani Matjaž Javšnik. Tudi za dobro glasbo bo v oddaji še vedno poskrbljeno, saj so se glasbeniki povabilu na snemanje oddaje odzvali z največjim veseljem. Glasbene nastope so po dolgi karanteni namreč že močno pogrešali.

Nekaj utrinkov iz oddaje Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu v soboto in ki jo je navdihnila Rdeča kapica, si lahko pogledate v fotogaleriji:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.