Izjemna gesta se je vseeno obrestovala #video

Prejšnji teden je v oddaji Milijonar na vroči stol sedel tudi tekmovalec, ki se je odločil, da bo ves prislužen denar daroval v dober namen. A sreča mu je nekoliko obrnila hrbet in od kviza se je moral posloviti brez denarne nagrade. Ustvarjalci oddaje so vseeno poskrbeli, da bo izbrana fundacija prejela nekaj denarja.

Aljoša iz Markovcev se je kot prvi izmed 148 tekmovalcev, ki so do zdaj sedli na vroči stol Milijonarja, odločil, da bo ves prislužen denar v kvizu daroval tistim, ki ga potrebujejo bolj kot on sam. Ker mu v igri kljub dobrim namenom ni uspelo prislužiti denarja, so se ustvarjalci oddaje odločili, da bodo Fundaciji za boj proti malariji vseeno darovali 300 evrov. Več v zgornjem videoposnetku.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.