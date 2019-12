Ves priigrani denar v Milijonarju bo dal v dober namen

Aljoša iz Markovcev, ki študira filozofijo in v prostem času rad piše pesmi, je v oddaji Milijonar presenetil z odločitvijo, da bo ves denar, ki ga bo zaslužil s svojim nastopom na vročem stolu, daroval fundaciji, ki se bori proti malariji.

"Veliko se ukvarjam z etiko in mislim, da so ljudje na svetu, ki so tega denarja bolj potrebni kot jaz," je pojasnil svojo odločitev. Lepa gesta ni ostala neopažena in tekmovalec je bil v studiu Milijonarja deležen velikega aplavza.

Kako se bo Aljoša odrezal v kvizu Milijonar in koliko denarja bo daroval v dober namen, preverite v nocojšnji oddaji ob 21. uri na Planetu.

