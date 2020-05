Mraz jo je skoraj v trenutku popolnoma onesposobil #video

Bernarda v pripravah na svoje športne podvige redno trenira in vzdržuje svojo telesno pripravljenost. Prav zato ima njeno telo majhen odstotek maščobe, kar ji pri nalogi, pri kateri je morala v ledeno mrzlo vodo, ni bilo ravno v pomoč. Nekaj minut je bilo dovolj, da jo je mraz skoraj popolnoma onesposobil.

Začela je drgetati, težko je govorila in vse težje je sledila navodilom, ki ji jih je predajal inštruktor Brane T. Červek. Povsem se je zakrčila in pozabila je, da se mora čim več gibati. To je storila šele, ko ji je Brane to naročil. Za njeno nadaljevanje preizkušnje je bilo zato nujno, da ji uspe zanetiti ogenj. Več v zgornjem videoposnetku.

Ali ji je na koncu uspelo, izveste v oddaji Preživetje v divjini nocoj ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.