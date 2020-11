Červekova poteza otroka pustila odprtih ust #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naslednji oddaji Preživetje v divjini se bodo s pastmi slovenskih gozdov spopadli oče in njegova dva sinova. Mojster tehnik preživetja v naravi bo otroka in očeta najprej ločil. Dvanajstletni Tijan in enajstletni Danaj bosta morala opraviti kar nekaj zahtevnih nalog, preden se bosta spet lahko pridružila očetu. Vse skupaj pa bo še nekoliko težje, ker je Brane T. Červek vse njune pripomočke vrgel v brezno.