Sonce v kozarcu iz Vipavske doline #video

V petkovi oddaji Planet na obisku je Suzana Kozel preizkušala domače marmelade v Vipavski dolini, od koder prihajajo slastne breskve. Čeprav je sezona sočnega sadeža že minila, so marljive gospodinje nekaj vipavskih breskev skuhale že konec poletja in zapakirale v marmelado.

Oddaja Planet na obisku s Suzano Kozel V Vipavski dolini so ozimnice že pripravljene in shrambe so polne. Kar 18 poskusov je Stanka Berce porabila, da je dobila kakovostno breskovo marmelado, ki jo lahko zdaj ponudi celi Sloveniji. Sledilo je presenečenje, v breskvi je videla dobesedno rešitev za preživetje, nato pa so jo poklicali celo iz Amerike in si zaželeli njenih domačih slovenskih dobrot.

Kakovost smo prepoznali tudi doma, zato pravi, da je "največji uspeh te marmelade, da se kupec vrača." Ste jo že poskusili? Na kruhu ali pa sladici, domača marmelada lahko pričara sonce tudi sredi deževnih dni.

