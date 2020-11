Červek otrokoma razkril nekaj trikov preživetja v divjini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini bodo surovo moč narave na lastni koži preizkusili tudi oče in njegova dva sinova, ki sta stara dvanajst in enajst let. Preden sta se lotila nalog, ki jima jih je pripravil Brane T. Červek, pa jima bo izdal nekaj skrivnosti, ki jima utegnejo priti zelo prav v nadaljevanju preizkušnje.