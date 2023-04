Rok priznal: Vroče postaja. Jaz sem že čisto moker. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je že takoj zjutraj postalo vroče v stanovanju Roka in Vlaste. Rok se je namreč odločil, da bo svoji ženi pokazal vse svoje adute in ji samo v predpasniku ter spodnjicah pripravil zajtrk.