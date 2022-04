Huda kazen za fanta: čaka ju boleč lepotni tretma #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, bosta Domen in Nina obiskala Hajdi in Anžeta. Večer se za oba fanta ne bo končal najbolje.

Hajdi, Anže, Nina in Domen so se odločili, da si bodo večer popestrili tako, da se bodo pomerili v družabni igri in določili kazen za poražence. Fanta se nista ravno izkazala, zato ju je čakala depilacija nog z voskom, kar velja za precej boleč lepotni poseg. Fantoma na koncu ni preostalo drugega, kot da slečeta svoje hlače in se prepustita "nežnim" rokam svojih izbrank.

"Edina stvar, katere me je bolj strah, je, da mi vzamete kri," je povedal Anže, medtem ko mu je Hajdi na noge nameščala depilacijske trakove. Nina se je pošalila, da bi se lahko pozneje odpravili še na krvodajalsko akcijo, na kar Anže niti pomisliti ni želel. Več v zgornjem videu.

"Anže je malce bolj pi***ca," je ob pogledu na Hajdijinega izbranca, ki se je zvijal od bolečin, dejala Nina in priznala, da bi svojega moža Domna z veseljem podepilirala tudi po intimnih predelih.

Kako sta fanta prestala preizkušnjo in kako je Nina Domnu depilirala zadnjo plat, lahko preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. V tem tednu bo Poroka na prvi pogled na sporedu tudi v ČETRTEK, po oddaji Leta štejejo. Nato bo sledila še komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled z voditeljico Špelo Grošelj.

