Zelenooka turška lepotica, ki jo primerjajo z Rachel Weisz

V uspešnici Turško življenje spremljamo zgodbo trpinčene, a pokončne Nefes, ki jo igra İrem Helvacıoğlu, v Nemčiji rojena lepotica, ki marsikoga spominja na Rachel Weisz. Igralka je za vlogo prejela tudi več nagrad. Spremljate jo lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu.

Igralko İrem Helvacıoğlu lahko v eni od najbolj gledanih turških serij Rešeno življenje spremljamo v vlogi Nefes, trpinčene ženske, ki pa ohranja pokončno držo in ji dolga leta nasilja niso zlomila duha. Čeprav je žrtev nasilja, ni nemočna lepotica, ki bi zgolj čakala na princa na belem konju. Kljub temu najde zaščitnika v Tahirju, s katerim se zaljubita na prvi pogled, a njuna ljubezen ni mogoča.

V Nemčiji rojena İrem je kot trmasta Nefes očarala občinstvo in prejela tudi nekaj nagrad, med njimi turško medijsko nagrado zlati metulj. Devetindvajsetletna igralka je nase najprej opozorila v uspešnici Sulejman veličastni, kjer je zaigrala v stranski vlogi, sledilo je še več izkušenj v različnih serijah in filmih, z Rešenim življenjem pa se je zavihtela na vrh najbolj priljubljenih turških zvezdnic.

"Raje živim v resničnosti kot na internetu"

Z nenadno slavo se spopada predvsem s trezno glavo, čeprav je včasih začudena nad negativnimi komentarji na spletu. "Odraščala sem brez spleta in tudi zdaj nisem pretirano prisotna v virtualnem življenju. Spoštujem vse kritike in se poskušam iz njih kaj naučiti, vendar pa so nekateri komentarji resnično žaljivi. Kljub temu ne vplivajo na moje življenje, saj raje živim v resničnosti kot na internetu," pravi igralka, ki se je že pri desetih letih vpisala v dramski krožek.

Njena vzornica je Cate Blanchett

Čeprav jo zaradi zelenih oči in posebne miline pogosto primerjajo z Rachel Weisz, pa je njena vzornica prej Cate Blanchett. Zgleduje se tudi po Johnnyju Deppu, Tatiani Maslany in turški igralki Demet Evgar, med njenimi najljubšimi serijami pa so Sherlock, Ameriška grozljivka (American Horror Story) in Črno ogledalo (Black Mirror).

Čeprav igralka, ki ima na družbenem omrežju Instagram skoraj tri milijone oboževalcev, o svojem zasebnem življenju ne govori, je turškim medijem vseeno uspelo izbrskati, da je njenemu izbrancu ime Eser. Parček se je letos tudi zaročil.

Serijo Rešeno življenje lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

