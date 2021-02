Zakaj strokovnjaki bolj zaupajo zdravilu kot prehranskemu dopolnilu?

Vitamini in minerali so pomembni za normalno delovanje našega organizma. Posebno mesto ima vitamin D, saj je dokazano, da prispeva k delovanju imunskega sistema. V skladu z novimi spoznanji o pomembnosti nadomeščanja tega vitamina pri okužbah dihal je ponudba najrazličnejših izdelkov, ki vsebujejo vitamin D, velika. Pomembno je, da izberemo izdelek, ki mu zaupamo in je kakovosten, varen in učinkovit.

Ali bomo zboleli in kako hudo bomo zboleli, je v veliki meri odvisno od obrambnega sistema našega telesa. Imunski sistem je nepogrešljiv ščit z dobro organiziranim sistemom celic, ki prepozna najrazličnejše tujke in jih uniči. Našo odpornost slabijo predvsem vsakodnevni stres, ki ga povzroča neznana in negotova situacija, premalo spanca, enolična prehrana, premalo telesne dejavnosti in preutrujenost. Zaradi vsega tega lahko postanemo bolj dovzetni za okužbe.

Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema

Že dolgo je znano, da ima vitamin D ključno vlogo pri ohranjanju našega zdravja. Vse več je dokazov, da pomembno vpliva tudi na delovanje imunskega sistema. To je zelo dragoceno predvsem v obdobju okužb dihal in covida-19, saj ugotavljajo, da ta vitamin olajša potek zdravljenja.

Strokovnjaki večini slovenskega prebivalstva svetujejo nadomeščanje vitamina D

V nacionalni raziskavi Nutrihealth (1), opravljeni na reprezentativnem vzorcu zdravih Slovencev, je bilo dokazano, da ga v jesensko-zimskem obdobju primanjkuje približno 80 % odraslih Slovencev, pri 40 % gre celo za hudo pomanjkanje, kar je skrb vzbujajoča informacija.

"Nadomeščanje vitamina D dokazano zmanjša pojavnost akutnih okužb dihal, na primer gripe in drugih viroz v zimskem času, najbolj pri tistih, ki so imeli znatno pomanjkanje vitamina D. V času zadnje pandemije so opazovali hujši potek covida-19 pri bolnikih, ki so imeli pomanjkanje vitamina D," poudarja endokrinologinja prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Kakovost izdelka je ključna za naše zdravje

Na trgu je veliko izdelkov v najrazličnejših farmacevtskih oblikah, od kapljic in pršil do kapsul in tablet, lahko gre za prehranska dopolnila, zdravila brez recepta in zdravila na recept. Na voljo so v lekarnah, specializiranih prodajalnah, supermarketih, drogerijah in tudi na spletu. Ponudba je res raznolika, zato moramo biti pri nakupu še posebej kritični in racionalni.

Mag. Nina Pisk, mag. farm., specialistka klinične farmacije, iz Gorenjskih lekarn svetuje: "Pomembno je vedeti, da niso vsi izdelki v obliki tablet, kapsul, sirupov registrirani kot zdravila. /…/ Kupci naj skušajo biti pri nakupu čim bolj kritični in racionalni. Dobro naj preberejo deklaracijo na izdelku. /.../ Če so v dvomu, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom ali s farmacevtom."

Zakaj bolj zaupati zdravilu kot prehranskemu dopolnilu?

Mag. Pisk razlaga, da so "zdravila namenjena zdravljenju in preprečevanju bolezni in bolezenskih stanj. /…/ Samo pri njih pristojni državni organi preverijo kakovost, varnost in učinkovitost, preden se smejo tržiti. Zdravila so izdelana v skladu z dobro proizvodno prakso, ki velja za farmacevtsko industrijo in je pod ustreznim inšpekcijskim nadzorom. Poleg tega imajo vedno priložena navodila za uporabo."

Pomembno je, da količina vitamina D v izdelku ustreza navedbi na embalaži

Status zdravila na recept oziroma brez recepta za potrošnika pomeni dodano vrednost, ker kakovost, varnost in učinkovitost teh zdravil redno spremljajo in preverjajo neodvisne inštitucije. Vsaka farmacevtska oblika (npr. tableta, kapsula) vsebuje ponovljivo količino zdravilne učinkovine, ki je kontrolirana pri vsaki seriji izdelka. To pomeni, da z zaužitjem vsake tablete ali kapsule zagotovo dobimo ustrezno količino učinkovine oziroma količino, ki je navedena na embalaži.

Prehranska dopolnila so vrsta živil, ki so namenjena za dopolnjevanje običajne prehrane zdravih ljudi

"Kot že samo ime pove, gre pri prehranskih dopolnilih za izdelke, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano in ne zdraviti ali preprečevati bolezni in bolezenskih stanj. /…/ Tako EU kot slovenska zakonodaja ne predpisujeta, da morajo neodvisni državni organi preverjati dejansko sestavo prehranskega dopolnila," pojasnjuje mag. Pisk. Svetuje nakup registriranih zdravil in nakup v lekarni. "V lekarni kupec dobi dodatne informacije glede morebitnega tveganja, pa tudi prehranska dopolnila so predstavljena bolj objektivno, brez pretiravanja."

Na trgu je veliko izdelkov z vitaminom D, VITAMIN D3 Krka pa je edini na voljo kot zdravilo brez recepta.

VITAMIN D3 Krka je registriran kot zdravilo brez recepta, za katero je bilo v postopku pridobivanja dovoljenja za promet dokazano, da je kakovostno, varno in učinkovito.

Preprečuje pomanjkanje vitamina D pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 6 let. Na voljo je v obliki tablet, ki vsebujejo 1000 i. e. (25 µg) holekalciferola (vitamina D3). Pomembna prednost zdravila je visoka stabilnost, saj je učinkovina izjemno občutljiva za zunanje dejavnike, zlasti za svetlobo, vlago in kisik. Visoko stabilnost izdelka zagotavljajo:

stabilizirana oblika vitamina D3,

prilagojen tehnološki postopek,

visokokakovostni aluminijasti pretisni omoti.

Jemanje zdravila VITAMIN D3 Krka je enostavno, tableta je prijetnega, nevtralnega okusa. Zdravilo ne vsebuje konzervansov, barvil, arom in glutena ter je primerno tudi za vegetarijance. V pakiranju je 30 oziroma 60 tablet.

Več informacij je na www.vitamind3krka.si

