Zabavne nezgode iz tekmovalnega šova, ki prihaja tudi v Slovenijo #video

Že to pomlad bomo lahko na Planetu spremljali tekmovalno oddajo, v kateri se bodo družine pomerile v različnih izzivih in kjer bodo na preizkušnji moč, vzdržljivost in tudi taktika. Gre za natežjo družinsko preizkušnjo, vsekakor pa bomo priča tudi mnogim zabavnim prizorom. Nekaj takih iz irske različice oddaje Nepremagljivi (Fittest Family) si lahko pogledate v nadaljevanju.