Za popolno praznično vzdušje se v Europarku odpira še več prodajaln

Europark Maribor že od začetka veselega decembra žari v tisočerih lučkah. (foto: Bojan Mihalič)

V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije so se v skladu z novimi vladnimi ukrepi danes odprle dodatne prodajalne. Od danes lahko obiskovalci v Europarku obiščejo tudi frizerja ter se odpravijo v cvetličarno in kemično čistilnico, od petka, 18. 12., pa jim bo na voljo tudi avtopralnica. V mariborskem nakupovalnem središču tako posluje kar nekaj prodajaln, kjer lahko obiskovalci v miru opravijo predbožične nakupe in nakupijo vse potrebno za prijetne praznike v domačem krogu.

Sredi Europarka kraljuje največja novoletna jelka s prehodom daleč naokoli. (foto: Bojan Mihalič) Europark posluje od ponedeljka do sobote po prilagojenem poslovalnem času. Prodajalne Interspar, Muller, DM in trafika so odprte od 7.00 do 20.45, preostale prodajalne pa imajo različne poslovalne čase, ki so objavljeni na Europarkovi spletni strani. V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije so, glede na najnovejše sproščanje storitev po vsej državi, danes svoja vrata odprli tudi frizerski saloni, cvetličarna in kemična čistilnica, v petek, 18. 12., pa se odpira tudi avtopralnica. Ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov si bodo obiskovalci v Europarku od danes tako lahko privoščili novo pričesko, kupili praznične cvetlične aranžmaje in na kemično čiščenje prinesli svoja oblačila, od petka pa tudi oprali svojega jeklenega konjička. V Europarku že ves čas posluje tudi veliko število preostalih prodajaln, in sicer: Interspar, drogerija Müller, DM, L’Occitane, Sanolabor, Sensilab, Biotopic, Proteini.si, The Body Shop, Atelier Rebul, čajnica Chai, trafika, lekarna, banka Nova KBM, pošta, optika Morela, prodajalna za hišne ljubljenčke Premium Pet in InŠtant Foto. Obenem kar nekaj prodajaln ponuja možnost spletnega nakupa in osebnega prevzema, t. i. "Click&Collect". Vse najnovejše informacije o prilagojenem poslovanju in poslovalnem času so objavljene na spletni strani nakupovalnega središča.

Osebni prevzem hrane v Europarku ponujata tudi dva gostinska ponudnika, in sicer mehiška restavracija Takos in restavracija Interspar. Oba lokala med drugim ponujata pestro izbiro jedi na študentske bone.

Vse za varno in prijetno praznično nakupovanje

V praznično okrašenem Europarku tudi v veselem decembru vestno skrbijo za nadstandardne higienske ukrepe, saj želijo svojim obiskovalcem zagotoviti popolnoma varno in sproščeno predbožično nakupovanje. V mariborskem nakupovalnem središču so ustvarili edinstveno praznično kuliso, ki obiskovalce popelje v prav poseben svet. Europark tako že od začetka decembra žari v tisočerih lučkah, pred vhodom v nakupovalno središče pa kraljuje ogromen svetleči se medvedek, s katerim se lahko obiskovalci tudi fotografirajo za spomin. Med sprehodom po okrašenih nakupovalnih ulicah Europarka se obiskovalci lahko prepustijo utripu čudovitih prazničnih lučk, sredi nakupovalnega središča pa jih pričakuje največja jelka s prehodom daleč naokoli. Prazniki so pred vrati, zato želijo v največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije svojim obiskovalcem podariti čim več čarobnih trenutkov, v katerih bodo pozabili na vsakdanje skrbi.

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.