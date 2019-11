Woody Harrelson je zastonjkar #video

Odlični igralec vedno poskrbi za zabaven pogovor in tudi med obiskom pri voditeljici Ellen DeGeneres ni bilo nič drugače. Ellen je med drugim pokazal, kako zna posnemati Marlona Branda in Willieja Nelsona, sproščeno je govoril tudi o svojem kajenju marihuane in priznal, da je zastonjkar. Poletje je namreč preživel kot gost pri različnih prijateljih in znancih, čeprav priznava, da se včasih na obisk povabi kar sam.

Izposodil si je obleko nekdanjega Beatla

A ne le obisk, pri Olivii Harrison, vdovi Georgea Harrisona, si je sposodil tudi obleko nekdanjega Beatla, saj za obisk Wimbledona ni imel primernih oblačil. "Gotovo se vam zdim čudaški," je o svojem zastonjkarstvu povedal Woody. "A nisem vedno tak, sem tudi radodaren," zagotavlja.

Posnetku Woodyjevega gostovanja pri Ellen se lahko nasmejete že zdaj, vso oddajo pa ujemite ob 15. uri:

Aktualno, 17. sezono pogovorne oddaje Ellen lahko od ponedeljka do petka popoldne spremljate na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.