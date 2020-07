Voditelj je nastopil s pobruhano majico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anderson Cooper je z emmyjem nagrajen novinar televizijske hiše CNN in po novem tudi očka. Vedno je znal pritegniti pozornost, zadnjega pol leta pa njegova dejanja in besede odmevajo še bolj. Kritičen je do politike, ki jo vodi Donald Trump, odkar je pred osmimi leti javno priznal, da je istospolno usmerjen, pa je vse večji zagovornik enakopravnosti. Nedavno je postal še očka.