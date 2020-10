Veste, katera je bila zvezdičina prva filmska vloga?

Lindsey Lohan si je vloge v filmu takrat tako zelo želela, da je celo "špricala" šolo, da se je lahko udeležila avdicije. In še dobro,da je to storila, saj je bila konkurenca za vlogo zelo huda. Med drugim se je zanjo potegovala tudi Scarlett Johansson.

Pred kratkim so se ustvarjalci filma Past za starše z Dennisom Quaidom na čelu prvič po letu 1998 spet zbrali v dober namen in se preko videoklica, ki je bil predvajan na Instagramu, spominjali snemanja tega kultnega filma.

Dvaindvajset let kasneje je filmski zvezdnik priznal, da ga je 11-letna Lindsey takoj navdušila. "Na pamet je znala vse moje besedilo, svoje besedilo in besedilo vseh ostalih igralcev. In potem je kar naenkrat izginila in se čez deset minut vrnila in bila druga dvojčica."

Ker je Lindsey igrala obe sestri dvojčici, je morala vsak prizor, v katerem sta se pojavili skupaj posneti dvakrat. "Bila je brezhibna. Vmes je celo morala angleški naglas zamenjati za ameriški. In način, kako je to storila, je bil res občudovanja vreden. Bila je kot kameleon, s takšno lahkoto je skakala iz lika v lik," je o Lindsey še povedal Quaid.

Dennis Quaid in Lindsey Lohan

Tudi režiserka Nancy Meyers je bila nadvse navdušena nad malo Lindsey in razkrila, da je bilo snemanje prizorov, v katerih je nastopala v obeh vlogah, precej zahtevna naloga.

Dialoge je mlada igralka snemala s pomočjo slušalke v ušesu, da je pogovor med likoma čimbolj gladko tekel, uporabljali pa so tudi dvojnico, ki je pomagala snemati te prizore, vendar so morali biti pri tem izredno natančni. "Če se je dvojnica le malce preveč obrnila, se je takoj videlo, da to ni Lindsey. Vseeno je bila to izredno zabavna izkušnja in eksperiment," je dejal Meyerosova in dodala: "Delovalo je. Tudi če si film ogledate zdaj, je videti precej dobro."

Lindsey Lohan pa je v tem pogovoru razkrila, kako ji je uspelo tako hitro preklapljati med likoma: "Ne vem, ali to velja za vse igralce, a ko si natakneš lasuljo, se počutiš drugače. Takrat stopiš iz cone udobja in postaneš nekdo drug. Občutila sem celo, da so me ljudje na snemanju drugače obravnavali, če sem bila Annie, saj je bila Annie veliko bolj prijazna, ali pa če sem bila Hallie, ki je bila bolj podobna meni," je razkrila Lindsey Lohan.

Zgodba filma je tudi dve desetletji kasneje zelo aktualna, so se v pogovoru strinjali ustvarjalci. "Ta film govori o želji, da bi se starša spet našla," je povedal pisec scenarija Charles Shyer. "Veliko otrok prihaja iz razbitih družin. Tudi sam sem in mislim, da je film izpolni sanje teh otrok."

