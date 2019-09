V Milijonarju še en tekmovalec z nenavadnim imenom #video

Tekmovalec iz Maribora sliši na ime Tadevž, zato je Slavka Bobovnika zanimalo, od kod to ime. Po mnenju voditelja Milijonarja se ime Tadevž ne sliši ravno slovensko.

Magister psihologije, ki ima v lasti pralnico in je tudi avtor knjige Koga naj volim?, svojevrstnega "priročnika" za volivca/državljana, je razložil, da je ime povezano z njegovo letnico rojstva 1989 in s takrat burnim političnim dogajanjem v vzhodni Evropi. Njegovi starši so prek novic v medijih slišali za to poljsko ime in mu ga nadeli. Več v videu.

Kako se bo Tadevž odrezal v kvizu Milijonar, lahko preverite že nocoj ob 20. uri na Planetu.

