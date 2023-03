V kina prihaja zgodba o legendarnih supergah, ki so navdušile Michaela Jordana

Zgodba filma nas popelje v obdobje osemdesetih let prejšnjega stoletja. Matt Damon nastopa v vlogi Sonnyja Vaccara, Ben Affleck v vlogi soustanovitelja Nikea – legendarnega Phila Knighta, Jason Bateman v vlogi Roba Strasserja – njegovega direktorja marketinga, Viola Davis pa v vlogi brezkompromisne mame, ki se zaveda vrednosti neizmernega talenta in košarkarskega fenomena svojega sina Michaela Jordana, ki bo postal največja športna legenda vseh časov.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

V filmu spremljamo Vaccarovo prizadevanje, da bi pridobil zaupanje Jordanove družine, trenerjev in najožjih sodelavcev z namenom, da prepriča takrat še zelo mlado vzhajajočo zvezdo lige NBA, v podpis partnerske pogodbe. Pogodba, ki je Nikeu zagotovila položaj največje znamke športnih oblačil in obutve danes.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ambicioznega, uporniškega in strastnega šefa Nikea najbolje opiše njegov znameniti stavek: »Zapomnili si te bodo po pravilih, ki si jih prekršil.« Ta misel ga je vodila pri njegovi odločitvi, da tvega in da svojemu, takrat še neznanemu podjetju Nike, prinese slavo in se postavi ob bok največjima in veliko uspešnejšima konkurenčnima podjetjema Adidas in Converse.

Pri prodoru med znane blagovne znamke, ena ključnih oseb postane prav Sonny Vaccaro, ki je dobil na videz preprosto, a v praksi skoraj nemogočo nalogo: podpisati pogodbo z zvezdnikom lige NBA, s katerim bo Nike postal prestižna športna znamka.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Posneti film o pogajanjih med košarkarjevo mamo in marketinškim agentom na način, da gledalce priklene k platnu in vzbudi njihova čustva, ni lahka naloga, a filmska ekipa je presegla vsa pričakovanja, kritiki pa so film že ocenili za najboljši športni film vseh časov!

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Režiser filma je dvakratni oskarjevec Ben Affleck, scenarij pa je napisal Alex Convery. Producenti filma AIR so Peter Guber, Jason Michael Berman, Ben Affleck, Matt Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, David Ellison, Jesse Sisgold in Jon Weinbach, izvršni producenti pa Peter E. Strauss, Jordan Moldo, Kevin Halloran, Michael Joe, Drew Vinton, John Graham, Dana Goldberg in Don Granger. Affleckova ekipa za kamero vključuje direktorja fotografije Roberta Richardsona, scenografa Françoisa Audouya, montažerja Williama Goldenberga, kostumografinjo Charlese Antoinette Jones in glasbeno nadzornico Andreo Von Foerster.

AIR v kinematografe po Sloveniji prihaja 6. aprila 2023 v distribuciji Blitz Filma. Vstopnice so že v prodaji na spletnih straneh in blagajnah kinematografov.