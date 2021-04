V Europarku Maribor se danes ponovno odpirajo terase lokalov

V mariborskem Europarku se ponovno odpirajo terase gostinskih lokalov. V Restavraciji Interspar , v kavarni Caffeteria in v slaščičarni Teta Frida bodo lahko obiskovalci na svežem zraku znova uživali v bogati ponudbi jedi in pijač ter razvajali svoje brbončice.

V gostinskih lokalih Takos, McDonald's, Chuty's in Un Momento je še naprej mogoč prevzem hrane in pijače. Ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov v Europarkovih lokalih obiskovalce čaka prijazna postrežba in pestra kulinarična ponudba. Skladno z novim vladnim odlokom je strežba jedi in pijač na terasah dovoljena med 7.00 in 19.00, ažuren poslovalni čas vseh lokalov pa najdete na Europarkovi spletni strani in na družbenih omrežjih.

Od prve jutranje kave do okusnega kosila

Že veste, kakšno kavico si boste danes privoščili? V Europarku vas ponovno čaka obilo kulinaričnih užitkov.

