Ti glasbeniki se bodo tokrat pomerili v Milijonarju #foto

Po oddaji, v kateri so svoje znanje pokazali igralci, se v ponedeljek obeta še ena posebna oddaja Milijonarja. Tokrat bodo denar za dobrodelni namen zbirali slovenski glasbeniki in glasbenice. Oddaja bo na sporedu v ponedeljek ob 20. uri na Planetu.

V posebni oddaji Milijonarja, v kateri so sodelovali slovenski igralci in igralke, se je na vroči stol uspelo prebiti Juretu Ivanušiču in Stanetu Tomazinu. Oba sta pokazala veliko splošne razgledanosti in svojima izbranima dobrodelnima organizacijama prislužila kar nekaj denarja.

V ponedeljkovi oddaji se bo v igri Hitri prsti pomerilo šest znanih obrazov s slovenskih glasbenih odrov, le najhitrejši pa bodo imeli na vročem stolu Milijonarja priložnost preizkusiti svoje znanje. Na poti do glavne nagrade jih bo čakalo 15 vprašanj, zbrani znesek bo romal v roke dobrodelne organizacije, ki jo bodo glasbeniki izbrali sami.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

V ponedeljkovi oddaji, ki jo vodi Slavko Bobovnik, bodo sodelovali Gianni Rijavec, Nino Ošlak, Klemen Bunderla, Danijel Popović, Vili Resnik in Patricija Štifter - Riya Damyanti.

Dobrodelni Milijonar, v katerem bodo sodelovali slovenski glasbeniki, bo na sporedu v ponedeljek ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.