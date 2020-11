Tek Wings for Life World Run 2021 potrjen

Dobra novica za oboževalce teka Wings for Life World Run: osma izvedba globalnega dobrodelnega teka v letu 2021 bo zagotovo potekala. Prijave na tek 9. maja 2021 se odprejo 17. novembra na spletni strani wingsforlifeworldrun.com . Prvih 10.000 prijavljenih udeležencev bo prejelo uradno tekaško majico Wings for Life World Run.

Tekaška aplikacija povezuje ljudi po vsem svetu

“Veseli nas, da lahko že sedaj potrdimo izvedbo teka Wings for Life World Run 2021”, je dejal Colin

Jackson, nekdanji prejemnik olimpijske medalje v teku na 110 metrov čez ovire za Združeno Kraljestvo. “Zahvaljujoč naši aplikaciji, bomo povsem neodvisni od razmer okoli nas. Imamo programsko opremo, ki smo jo zadnjih pet let nenehno razvijali. Virtualni tek zato za nas ni nič novega.” Z aplikacijo je bilo na teku Wings for Life World Run mogoče sodelovati že od leta 2015. Poleg spremljanja v živo in merjenja razdalje do zasledovalnega vozila aplikacija omogoča tudi deljenje prek družbenih omrežij ter avdio izkušnjo, ki obvešča, zabava in motivira udeležence v realnem času. Poleg teka z aplikacijo se bo mogoče udeležiti tudi enega od 12 uradnih tekov – odvisno od takratnih razmer – ki bodo potekali po vsem svetu. Odločitev glede tega bo sprejeta najpozneje februarja.

Majski globalni dogodek postaja vse večji in večji

Od leta 2014 je skupnost Wings for Life World Run vsako leto maja tekla skupaj za tiste, ki tega ne morejo. Tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih fundacijo bodo Wings for Life podprli s svojo startnino. Njihov cilj: narediti poškodbe hrbtenjače ozdravljive. Gibanje postaja vsako leto večje. Do sedaj se je na tek prijavilo skupaj 700.000 udeležencev iz 195 držav, ki so skupaj pretekli 7 milijonov kilometrov in pri tem s svojimi startninami in donacijami zbrali skoraj 30 milijonov eurov za fundacijo Wings for Life. “Podpora, ki jo prejemamo, je neverjetna. Wings for Life World Run je pomemben dogodek za našo fundacijo. V času izolacije bomo v 2021 z veseljem znova združili ljudi po vsem svetu, ki bodo tekli za dober namen,” je dejala Anita Gerhardter, izvršna direktorica fundacije Wings for Life.

Edinstven format teka: zasledovalno vozilo kot premikajoča se ciljna črta

Na teku Wings for Life World Run vsi tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih startajo hkrati, in sicer ob 11h po UTC. V Berlinu tako startajo ob 13h, v Tokiu ob 22h in v New Yorku ob 7h. Dodatna posebnost: tečete tako dolgo, dokler lahko. In ne proti vnaprej določenemu cilju.

Kako to poteka v praksi? 30 minut po sprožitvi pištole za štart prične zasledovalno vozilo loviti udeležence. Postopoma povečuje svojo hitrost in udeležence s prehitevanjem izloča iz tekmovanja, dokler ne ostane samo še zmagovalec. Za tiste, ki jih je zasledovalno vozilo ujelo, je teka konec. Leta 2020 je globalni zmagovalec tekel kar 69,92 kilometrov oziroma 4 ure in 12 minut, preden ga je vozilo ujelo.

Vsak udeleženec je zmagovalec

Ni pomembno, ali načrtujete preteči 5 kilometrov, polmaraton, maraton ali dlje. Veliko tekačev in udeležencev na invalidskih vozičkih zahvaljujoč posebnemu formatu tekmovanja preseže svoje meje. Veliko jih podre svoj osebni rekord. Vendar je najpomembneje sledeče: na teku Wings for Life World Run je zmagovalec prav vsak. In startna črta je bolj barvita, kot na kateremkoli drugem teku. Od vrhunskih športnikov do začetnikov, od 18-letnikov do 80-letnikov, od tekačev do uporabnikov invalidskih vozičkov – vsi so na trasi zaradi dobrega namena. In prav to motivira veliko število udeležencev, ki se teku pridružijo vsako leto znova – skupaj z dejstvom, da je 100 odstotkov vseh startnin namenjenih raziskavam hrbtenjače.

Prijavite se na tek Wings for Life World Run, 9. maja 2021, na spletni strani www.wingsforlifeworldrun.com

Naročnik oglasnega sporočila Roiss, d. o. o.