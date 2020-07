Takšna je bila zvezdnica kot misica #foto

Michelle Yeoh velja za najuspešnejšo azijsko igralko in že štiri desetletja navdušuje tako s svojimi igralskimi in kaskaderskimi sposobnostmi kot z lepoto. Nekdanja plesalka je prve korake v svet zvezdništva naredila na lepotnem tekmovanju, saj je leta 1983 zmagala na državnem tekmovanju za miss in predstavljala Malezijo na svetovnem izboru. Tam sicer ni dosegla vidnejše uvrstitve, a igralka še vedno nenehno navdušuje s svojim mladostnim žarom in je tudi pri skoraj 58 letih naravnost čudovita.

Od lepotne kraljice do kraljice borilnih veščin

Čeprav ni nikoli trenirala borilnih veščin, se je sprva uveljavila prav v hongkonških akcijskih filmih, kjer je kmalu postala znana kot "kraljica borilnih veščin". Med snemanjem kaskaderskih prizorov se je sicer že večkrat poškodovala, saj vratolomne podvige najraje posname kar sama, brez uporabe dvojnice.

Michelle je uspel predor tudi v hollywoodske filme, in odkar je odigrala šele drugo Bondovo dekle azijskih korenin, je zaigrala že v številnih uspešnicah, nazadnje pa smo jo videli v Noro bogatih Azijcih (Crazy Rich Asians), romantični drami Last Christmas in seriji Star Trek: Discovery. Trenutno je zaposlena s snemanjem nadaljevanja Avatarja.

Igralka vsako jutro začne z ledeno mrzlo prho in nikoli ne izpusti telesne vadbe, hkrati pa se zaveda, da se mora človek tudi kdaj razvajati. "Jem vse. Rada imam dober obrok," pravi in dodaja, da ne more živeti brez rdečega vina in naravnost ljubi zamrznjeni jogurt. Michelle se bo s hrano ukvarjala tudi v filmu Pravi recept (Final Recipe), ki bo na Planetu PLUS v sredo ob 20. uri.

Zgodba filma Pravi recept se vrti okoli Marka, za katerega si njegov dedek Hao želi, da bi se vpisal na prestižno univerzo. Toda Markove sanje so slediti dedovim stopinjam in postati kuhar ter prevzeti družinsko restavracijo. A restavracija je na robu propada, zato se Mark na skrivaj prijavi na kuharsko tekmovanje, kjer mora očarati Julio Lee, ki jo igra Michelle Yeoh, in njenega moža, chefa Davida Chena.

