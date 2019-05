Tako sta se spoznala vedno zabavna zakonca Sladič #video

Bi si upali svoje navade in rutino na preizkušnjo postaviti tudi vi in za nekaj dni zamenjati ženo? Prijavite svojo družino in preverite, kako bi se v kratkem družbenem eksperimentu odrezali sami! IZPOLNITE PRIJAVNICO.

Matjaž in Slavica Sladič ne varčujeta s hudomušnimi pripombami na račun drug drugega in prav to pri njiju ustvarja posebno in sproščeno zakonsko dinamiko, ki je ljudem privabljala smeh na obraz že v oddaji Bognedaj, da bi crknu televizor. Prav to je zagotovilo, da tudi v oddaji Menjamo ženi, ki si jo na Planetu lahko ogledate nocoj ob 21. uri, smeha ne bo manjkalo.

Kako sta se Sladičeva spoznala, lahko izveste v spodnjem videu:

Oddaja Menjamo ženi, ki bo na glavo postavila vso družino, bo na sporedu v petek ob 21. uri na Planetu.

