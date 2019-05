Ko ženo zamenjata zakonca brez dlake na jeziku

Slavica in Matjaž Sladić sta skupaj že od najstniških let in imata tri otroke. Sta strastna kadilca, druži pa jo tudi veselje do spremljanja televizije. Njuna zakonska dinamika in sproščen odnos je navdušil tudi gledalce v oddaji Bognedaj, da bi ckrnu televizor, zdaj pa se bosta Sladičeva preizkusila v povsem drugačnem televizijskem izzivu. Slavica bo namreč za nekaj dni zamenjala domače okolje z Mojco, motivatorko in mamo dveh otrok, ki ne mara šolskega učenja na klasičen način in šola otroke na domu.

Kako se bosta ženi znašli v novem domu in kako se bo na novo izkušnjo odzvala družina pa preverite že v petek ob 21. uri na Planet TV!

Oddaja Menjamo ženi, ki bo na glavo postavila vso družino, bo na sporedu v petek ob 21. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.