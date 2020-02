Tako se je v divjini odrezal Sebastian Cavazza #foto

Ko sta se z Branetom dobila na dogovorjenem mestu, se je Sebastian takoj spomnil, da od prejšnjega popoldneva ni jedel in da bi mu kakšen rogljiček s kavo prišel zelo prav, preden odrineta. "Vse te čaka," mu je mirno odgovoril Brane in sta šla.

V divjino sta se odpravila v najbolj nemogočem možnem vremenu, saj je močno deževalo, hkrati pa se je temperatura naglo spuščala. Brane je priznal, da je vedno zadovoljen, kadar mu že na samem začetku učenja ljudi, kako preživeti v naravi, pomaga slabo vreme. S tem jih zares izpostavi pravemu preizkusu vzdržljivosti in volje.

Foto: Brane T. Červek

Ko sta poiskala ves potreben material in nabrala gobe za večerjo, je dež počasi začel prehajati v sneg in morala sta si čim prej poiskati primerno zatočišče. Morala sta si postaviti streho nad glavo, zakuriti ogenj, se posušiti in pripraviti za nočitev. Ko sta našla primeren kraj, je Sebastian dobil svojo najtežjo nalogo: zanetiti ogenj brez novodobnih pripomočkov. "Ko boš zakuril ogenj, imam zate presenečenje," mu je rekel Brane.

Sebastiana ni gnala le radovednost, ampak tudi čedalje slabše vremenske razmere in dejstvo, da sta tam morala tudi prespati, sneženje pa se je iz minute v minuto stopnjevalo.

S pomočjo srebota in loka mu je z drgnjenjem uspelo prižgati ogenj že v drugem poskusu. "Sebastian se je res izkazal kot stari maček," ga je pohvalil Brane, nato pa mu je razkril presenečenje: "Čas je za kavo!" In res sta si pripravila kavo iz želoda, ki je imela po njunih besedah boljši okus od vsake kave, ki sta jo kadarkoli prej pila.

Foto: Brane T. Červek

Po gobovi juhi, ki sta jo še pripravila za večerjo, in pogovoru dolgo v noč sta naposled zasluženo legla k počitku. Sebastian je bil Branetu nadvse hvaležen, da ga je povabil na to pustolovščino: "Brane, stari moj! Občudujem tvoje znanje in skrb za ozaveščanje otrok in odraslih o pomembnosti skrbi za čiste vode in neokrnjeno naravo. Globoko spoštujem tvoje zavedanje o pomembnosti zapuščine in predajanja znanja, ki neminljivo vplivata na prihodnost naših otrok. Hvala ti za še eno nepozabno izkušnjo!"

Veščin, ki posamezniku pomagajo preživeti v ekstremnih pogojih v naravi, bo kandidate v oddaji Preživetje v divjini učil tudi certificirani inštruktor in eden na tem področju najbolj usposobljenih ljudi na svetu Brane T. Červek. Če ste prepričani, da ste iz pravega testa za to preizkušnjo, potem sprejmite izziv in izpolnite prijavnico na naši spletni strani ali nam pišite na prezivetjevdivjini@planet-tv.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.