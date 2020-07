Tako je danes videti hči pokojnega filmskega zvezdnika #foto

Matilda je bila rojena v zvezi med filmskima zvezdnikoma Heathom Ledegerjem in Michelle Willimas. Stara 14 let in zdi se, da v New Yorku živi normalno najstniško življenje. Pred kratkim pa je postala tudi starejša sestra, saj je njena mati pred dnevi rodila svojega drugega, ki je plod zveze z zaročencem Thomasom Kail.

Heath Ledger s hčerko Matildo:

Michelle Williams, ki je Heatha Ledgerja spoznala med snemanjem filma Gora Brokeback, razšla pa sta se leta 2007, nekaj mesecev pred njegovo smrtjo, je sicer znana po tem, da družinsko življenje raje ohranja v zasebnosti, kar je tudi glavni razlog, da javnost o njuni hčerki Matildi ne ve prav veliko. Jasno je le, da jo bo izjemna umetniška zapuščina pokojnega očeta spremljala za vedno.

Matilda z mamo Michelle Williams:

Številni so prepričani, da je med Matildo in njenim očetom tudi zelo očitna tudi fizična podobnost. To je bilo mogoče opaziti že v njenih zgodnjih otroških letih, z odraščanjem pa so postale podobnosti še bolj presenetljive. Matilda je po očetu zagotovo podedovala obliko obraza, značilno obliko čeljusti, ima tudi dolge valovite svetle lase, ti so bili igralčev zaščitni znak v številnih filmskih vlogah.

Ali si hči dveh izjemnih filmskih igralcev želi stopiti na podobno poklicno pot kot starši, pa ni znano.

Izjemnega Heatha Ledgerja, ki je navduševal v številnih filmskih vlogah, za Jokerja je celo posthumno prejel najprestižnejšo nagrado oskar, si boste nocoj ob 22.30 na Planetu lahko ogledali v komični drami Casanova.

