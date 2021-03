V Europarku Maribor so naredili velik korak v zeleno prihodnost. Na zgornjem parkirišču največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije so namreč odprli kar deset novih električnih polnilnic. Europark tako postaja središče trajnostne mobilnosti v Mariboru, saj bo obiskovalcem na voljo največ polnilnic za električne avtomobile v štajerski prestolnici na enem mestu. Skrb za okolje in vlaganje v zelene tehnologije sta temelja, na katerih največje mariborsko nakupovalno središče gradi svojo poslovno vizijo prihodnosti.

Europark odpira novo dobo trajnostne mobilnosti v štajerski prestolnici

Europark Maribor odpira novo poglavje trajnostne mobilnosti v Mariboru. V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije so na zgornjem parkirišču v sodelovanju z Elektro Ljubljana namreč odprli deset električnih polnilnic, kar je največ polnilnic na enem mestu v štajerski prestolnici. S tem so naredili še korak dlje k uresničevanju svoje vizije. Deset novih električnih polnilnic Etrel inch, ki omogočajo polnjenje električnih avtomobilov, predstavlja veliko pridobitev tako za Europark kot za celo mesto ob Dravi. "Skrb za okolje in vlaganje v tehnologije za zmanjšanje škodljivih emisij spadata med naše prednostne naloge. Danes je pomemben dan tako za Europark kot za naše lokalno okolje, saj v nakupovalnem središču na široko odpiramo vrata trajnostni mobilnosti in zelenim tehnologijam. Prepričani smo, da gresta družbena odgovornost in okoljska ozaveščenost z roko v roki, zato bodo sodobne električne polnilnice zagotovo velika dodana vrednost za širše lokalno okolje. V Europarku ves čas sledimo smernicam trajnostnega razvoja, zato sem res vesela, da od danes lahko svojim obiskovalcem ponudimo kar deset sodobnih električnih polnilnic, kar je največ polnilnic na enem mestu v Mariboru. Verjamem, da se bodo te nove pridobitve zelo razveselili. V Europarku bomo še naprej skrbeli za okoljsko ozaveščanje in zasledovali vizijo zelene prihodnosti," je ob tej priložnosti povedala center managerka Europarka, Simona Mandl.

Europark se pridružuje mreži polnilnic Elektro Ljubljana

V Europarku nove električne polnilnice odpirajo v sodelovanju z družbo Elektro Ljubljana. Na desetih parkirnih mestih za električna vozila bo polnjene mogoče na devetih polnilnicah (osem polnilnic z enojnim priklopom in ena z dvojnim priklopom). Nove Europarkove električne polnilnice so že vpisane tudi v spletni sistem Gremo na elektriko, kjer so na voljo podatki o vseh električnih polnilnicah po državi. Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob tem dodaja: "Z mrežo polnilnic Gremo na elektriko v Elektru Ljubljana že več kot deset let uresničujemo svojo zavezo za ogljično nevtralnost. Elektrifikacija prometa je namreč eden od temeljev brezogljične prihodnosti. Veseli smo, da se z vključitvijo v mrežo več kot 360 polnilnih mest tudi Europark pridružuje vse več nakupovalnim središčem, ki sledijo temu trendu in nudijo kakovostno storitev polnjenja električnih vozil."

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.