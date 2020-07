SPAR Online vsem svojim zvestim kupcem ob prevzemu naročil brezplačno opere tudi avto

Oglasno sporočilo

Naš spletni trgovec SPAR Online je svojim strankam na edinstven in inovativen način ponudil ugodnost ob osebnem prevzemu naročil. Stranke so najprej opravile osebni prevzem svojih nakupljenih izdelkov, potem pa so jim ponudili brezplačno pranje avtomobila z ekološkimi čistili Odori.

Med čakanjem na očiščen avto so strankam ponudili še brezplačno ohlajeno Franck kavo, otrokom pa so podarili brendirane balone. Vse zveste stranke so povabili tudi k izpolnjevanju ankete za še boljšo nakupovalno izkušnjo v prihodnosti.

V ta namen so postavili "kotiček za čakanje". Za boljšo opaznost promocijske akcije so poskrbeli v spletni trgovini SPAR Online, socialnih medijih in tablah na stebrih na prevzemnem mestu. Cilj akcije je bil kupcem približati uporabnost storitve Drive-In osebnega prevzema. Večina kupcev namreč naroči dostavo na dom, prednosti osebnega prevzema pa ne poznajo dobro.

Z aktivacijo so že v prvem tednu napolnili kapacitete tudi pri osebnem prevzemu in na tak način podrli vse rekorde v količini naročil.

Akcija poteka vse do 16. julija 2020.