Se spomnite frajerja iz Seksa v mestu? Takšen je danes #foto

V Seksu v mestu je igral sanjskega Smitha, ki mu je uspelo ukrotiti Samantho, nocoj ob 21. uri pa ga bomo na Planetu videli v zadnjem delu serije Lepotica in pek. Jason Lewis namreč v izraelski seriji igra nič manj sanjskega hollywoodskega zvezdnika in nekdanjega fanta naslovne junakinje, ki zaneti usodni prepir z njenim novim fantom, preprostim pekom ...

Zadnji del odlične komično-romantične serije Lepotica in pek bo na Planetu že nocoj ob 21. uri.

Izklesana postava, lep obraz in prediren pogled - nič čudnega ni, da je Jason Lewis svoje prve korake v svetu zabavne industrije naredil na modni brvi in pred fotografskimi objektivi. Fant iz Kalifornije je sicer takoj po univerzi začel delati v gradbeništvu in kot natakar, da je pri 22 letih zaslužil dovolj denarja za vozovnico do Pariza, kjer je nabral prve izkušnje v manekenstvu, nato pa v Milanu očaral modno srenjo. Že istega leta je nastopil v kampanji za Guess, hitro je postal tudi obraz znamk Tommy Hilfiger, Boss in Ray Ban, poziranju pa so kmalu sledile učne ure igralstva.

Med njegovimi prvimi vlogami je tudi epizodna izkušnja v slavni seriji Beverly Hills, 90210, preizkusil se je v več stranskih vlogah v filmih in zaigral v epizodi kriminalne serije Na kraju zločina: Miami (CSI: Miami), nato pa je zaslovel kot seksi Smith v Seksu v mestu (Sex and the City), ki ga je upodobil tudi v obeh filmih po seriji.

Smitha bi upodobil tudi v tretjem filmu

Dejstvo, da je še vedno najbolj znan kot Smith, danes 48-letnega igralca prav nič ne moti. "Obstaja prepričanje o vlogah, ki jih moraš odigrati, da bi imel dobro kariero, da moraš igrati vse drugo razen vlog, v katerih te vidijo, ali se ne smeš vračati k istemu liku," je povedal in dodal, da se mu vse skupaj ne zdi tako pomembno. "Seveda si želiš igrati čim bolj raznolike ljudi. Vendar se s tem ne obremenjujem," pravi in zatrjuje, da bi takoj zaigral tudi v morebitnem tretjem filmu franšize Seks v mestu, o katerem se že dlje časa šušlja.

Videli smo ga še v seriji Čarovnice (Charmed), gostoval pa je tudi v serijah Kako sem spoznal vajino mamo (How I Met Your Mother) ter Bratje in sestre (Brothers & Sisters), kjer je upodobil igralca v limonadah, ki skriva svojo spolno usmerjenost.

Kadar ne snema, pomaga drugim

Jason, ki na družbenih omrežjih opeva ljubezen do dvajset let mlajše spremljevalke Liz Godwin, je tudi zasebno velik podpornik skupnosti LGBT in pogosto ter aktivno sodeluje v različnih dobrodelnih projektih. Nedavno je tako v New Orleansu pomagal graditi domove za tiste, ki so v opustošenju orkana Katrina pred 15 leti ostali brez njih, sodeluje tudi z okoljevarstvenimi organizacijami in ni navdušen nad valom nestrpnosti, ki po izvolitvi Trumpa preveva ZDA.

Jason Lewis kot Pete Heavens in Rotem Sela kot Noa Hollander v seriji Lepotica in pek

"Ena od stvari, ki jih ljubim pri svoji državi, je ideologija enakosti, enakih možnosti za vse, da se vrednost človeka meri po njegovih dejanjih. Za vsako družbo je vzdrževanje teh vrednot izziv in pred takšnim izzivom smo tudi zdaj. Rad bi živel v svetu, v katerem je vrednost vsakega življenja enako pomembna," je povedal.

Zadnji del serije Lepotica in pek bo na Planetu že nocoj ob 21. uri, ko bomo videli, ali bo Jason Lewis v vlogi hollywoodskega zvezdnika Peta Heavensa znova očaral lepotico Noo Hollander in ali je njena romanca s preprostim pekom Amosom resnično pozabljena ...

