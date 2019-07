Lepotica, ki ji ni mar za slavo #foto

Lepa turška igralka je v igralski poklic zašla po naključju. Že pri trinajstih letih je prvič nastopala v seriji. Na snemanja jo je vozila mama, vendar se je mlademu dekletu vse skupaj zdelo preveč dolgočasno in naporno, zato tega ni želela več početi. Vseeno pa je ostala ljubezen do igre, zato je še naprej nastopala v gledališču in se nato nekaj let kasneje, v času študija, spet prijavila na avdicijo za serijo.

Od takrat naprej se igralska pot 29-letnice strmo vzpenja. To s sabo prinese tudi prepoznavnost in slavo, kar pa ni nekaj, kar bi si Eda močno želela.

"Igralski poklic je takšen, da se morate preleviti v nekoga drugega in gledalca prepričati, da ste ta oseba. Če se bom preveč izpostavljala kot Eda, kako bodo gledalci verjeli likom, ki jih predstavljam? Skoraj nobeden od najboljših mladih hollywoodskih igralcev ni niti na Instagramu. Menim, da je skrivnostnost bolj privlačna," je povedala igralka, ki kljub temu svoje zasebno življenje težko skriva.

Eda je še priznala, da se zaveda, da se za vstop v svet turških serij lahko zahvali tudi svojemu privlačnemu videzu: "Na žalost pa to ni edini pogoj, da pridete na male ekrane. Treba je izkoristiti dano priložnost, obenem pa imeti nekaj sreče in pokazati ves svoj talent. Videz je tudi pomemben in vsekakor mi je pomagal pri moji karieri."

