S temi besedami je tako užalil Godlerja, da je ta "potočil solzo" #video

Boštjan Gorenc - Pižama bo priigrani znesek daroval dobrodelni organizaciji Mavrični bojevniki, ki organizira tabore za otroke in mladino z ADHD. "Srečali smo se na nekih skupnih dogodkih in se mi zdi res super stvar, ki jo delajo. Peljejo mularijo v naravo, stran od naprav, in se imajo super."

Voditelj Jure Godler je pohvalil izbiro dobrodelne organizacije tokratnega VIP-tekmovalca in mu dejal, da upa, da bosta zbrala čim več denarja za dober namen, nato mu je razložil še pravila kviza. "Pravila poznaš? Si že kdaj gledal Milijonarja?" ga je vprašal.

"Ja, ja, sem. Priznam, da s prejšnjim voditeljem, no. Ampak ..." je dejal in malce zbodel voditelja in dobrega prijatelja Jureta Godlerja. Ta se je pošalil, da mu je zaradi teh besed po licih stekla solza. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Milijonar.

