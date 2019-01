Razkrivamo vam studio nove oddaje Argument #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že jutri na Planet prihaja nova oddaja z Mirkom Mayerjem, v kateri bodo najpomembnejše teme ta hip dobile poglobljene analize in od kredibilnih gostov terjale ustrezne argumente. Nekaj posebnega je zagotovo tudi studio, ki je drugačen, kot smo bili pri tovrstnih oddajah vajeni do zdaj.

Studio oddaje Argument ima eno samo poglavitno nalogo, to je priti do resnice pri najbolj aktualnih tematikah ta hip. Tistih, ki so trenutno najpomembnejše za življenje vsakdanjega človeka.

In ker je resnica včasih lahko tudi surova, je prav takšnega surovega, industrijskega videza tudi prostor, kjer se bo resnica iskala in kjer se bodo kresala najrazličnejša mnenja. “Resnici ni treba, da je všečna, resnica preprosto je, tudi če komu ni všeč. In tu je ta povezava s surovim videzom studia,” je pojasnil voditelj oddaje Argument Mirko Mayer.

Kako je videti studio Argumenta, lahko pogledate v kratkem videu spodaj.

Danes ob 18. uri v oddaji Danes pa boste videli, kako se Mirko Mayer znajde na nasprotni strani svoje voditeljske mize. Postavili smo ga namreč v vlogo gosta, od katerih bo sicer ob četrtkih ob 21. uri tedensko terjal argumente o najbolj perečih temah ta hip. Ne zamudite!