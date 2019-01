Argument prvič na Planetu že v četrtek, 10. januarja

Že v četrtek, 10. januarja, bo ob 21. uri na Planetu prvič oddaja Argument z Mirkom Mayerjem. Nova analitična pogovorna oddaja bo preglasila hrup z argumenti in se pri tem oprla na poglobljene analize, soočenja, preiskovalne prispevke in kredibilne sogovornike.

V novi oddaji z Mirkom Mayerjem bodo hrup preglasili argumenti. V polemični oddaji Argument bomo o najbolj pomembnih zgodbah tedna soočili stroko, politični vrh, ugledne komentatorje in analitike, pogledali v ozadje dogodkov, predstavili poglobljeno analizo, preiskovalne prispevke in temo povezali tudi z odzivi na družbenih omrežjih.

Oddaja Argument prinaša tudi drugačen stil vodenja, ki bo bolj oseben. "Voditelj ni le izpraševalec in moderator, ampak sodeluje v pogovoru, komentira odgovore in jim daje pomen v širšem kontekstu," pravi voditelj Mirko Mayer in dodaja: "Živimo v času, ko se o podrobnostih vseh pomembnih dogodkov dneva najprej bere na telefonskih tablicah, šele potem pridejo na vrsto tv-oddaje. Ob četrtkih ob 21. uri bo zato čas za dodano vrednost: za dobro analizo in argumente, ki v vedno hitrejšem tempu dnevnih poročil pogosto izzvenijo v prazno."

Oddaja Argument bo prvič na sporedu v četrtek ob 21. uri na Planetu.

