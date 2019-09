Prvi skoraj zbil kolesarja, drugi vozil po robniku, tretji skoraj povzročil nesrečo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije kandidati za vozniški izpit v oddaji Znani prvič za volanom so imeli generalko pred glavno vožnjo. Trema je terjala svoj davek, saj je napak, nekaj tudi skoraj usodnih, kar mrgolelo.

Pred glavno vožnjo je tekmovalce čakal še zadnji, najtežji preizkus do zdaj. Vsak od kandidatov se je odpravil na cesto, njegovo vožnjo pa je ocenjeval eden od učiteljev vožnje. Tamari se je v avtu pridružila Julija, Ota je ocenjeval Zoran, Anžeta pa Jure.

Njihove vožnje so bile vse prej kot blesteče in primerilo se jim je kar nekaj napak. Nekaj njihovih napačnih in skoraj usodnih spodrsljajev si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku, več pa v nocojšnji oddaji Znani prvič za volanom na Planetu.

