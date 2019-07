Prikupna igralka, ki ruši turške lepotne stereotipe

Kodrasta Seren Şirince, ki je bila rojena na prvi dan leta 1991, je po besedah svoje matere rojena igralka in njena družina se ni prav nič čudila, ko se je odločila za študij igre. Prve igralske izkušnje je nabirala na gledaliških odrih, širšo prepoznavnost pa ji je prinesla prav vloga Ajšegul v seriji Status: Zapleteno, za katero je prejela tudi nekaj nagrad.

Seren s soigralcem Berkom v seriji Status: Zapleteno

Soigralec je kar 36 centimetrov višji od nje

Gledalci so še posebej pohvalili kemijo med njo in soigralcem Berkom Oktayjem, ki je od nje višji kar 36 centimetrov. Seren je namreč visoka le 155 centimetrov. Tudi sicer ni običajna turška lepotica z malih zaslonov. "V turških serijah vidimo predvsem visoke in vitke igralke, a obstaja veliko različnih tipov igralcev. Všeč so mi tudi debelejše igralke, moje razumevanje lepote ni odvisno od stereotipov," je povedala igralka.

V nasprotju s svojimi kolegicami se Seren redko pojavlja v tabloidih, tudi kadar se, pa se ti redko razpišejo o njenem ljubezenskem življenju, ki ga pridno skriva. Pred nekaj tedni so se novinarji tako raje navduševali nad nenavadnim dogodkom, ko se je v motor igralkinega avtomobila ujel mlad mucek. Ker ga ni mogla rešiti drugače, je Seren poklicala gasilce, ki so zaplet rešili v petih minutah.

Dogodek sicer zveni kot nekaj, kar bi se lahko zgodilo njenemu prikupno zmedenemu liku v seriji Status: Zapleteno. "V seriji sem precej zmedena, a v resnici svoje delo jemljem resno," je povedala igralka, ki je navdušena nad pozornostjo, ki je je deležna sproščena nadaljevanka. Še posebej jo veseli to, da ima njen lik globino in verodostojnost ter da nikakor ne gre za običajno turško lepotico.

"Lepota in talent nista eno in isto"

"Lepota in talent nista eno in isto," pravi Seren in dodaja, da je zanjo dober tisti igralec, ki lahko stoji za svojim delom. Tega po njenih besedah v zadnja leta izjemno priljubljenem turškem televizijskem svetu ni veliko, saj za vloge najemajo veliko ljubiteljskih igralcev iz sveta mode in glasbe, ki se z igralstvom ne ukvarjajo poklicno, zato mu po njenem mnenju tudi niso dovolj predani.

