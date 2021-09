Prihaja že nova sezona Poroke na prvi pogled #video

Za nami je najbolj razburljiva sezona avstralske različice oddaje Poroka ne prvi pogled. Takšnih preobratov še nismo imeli, so bili na zaključni ceremoniji jasni strokovnjaki. Od ljubezenskih trikotnikov in flirtanja z drugimi, do menjave partnerjev po šovu. Vse to bi lahko pripisali dvema paroma, četverici, ki je poskrbela za največjo dramo. V zadnjem delu pa so maske padle. Ker posnetki ne lažejo, so si vsi skupaj prvič ogledali, kaj se je dejansko dogajalo med snemanjem.

Dean in Tracey sta v šovu prehodila trnovo pot. Od ljubezni do sovraštva, bi lahko rekli. Dean je hitro priznal, oz. bolje rečeno, se pohvalil, da je z Tracey intimen in da mu je vizualno zelo všeč. Zato jo je njegov komentar med ogledom šokiral. A je ostala zvesta sebi in poudarila, da njena kvaliteta ni samo njen videz.

Ni pa vse tako črno. V šovu so se dejansko zgodile oz. prebudile ljubezni in ena izmed njih sta zagotovo Telv in Sarah. Imela sta vzpone in padce, a je, vedno ljubeč in spoštljiv par, našel skupni jezik. Sarah mu je v zadnjem delu ceremonije izpovedala ljubezen, on pa ji je obljubil, da se bo preselil bližje k njej.

Prihodnji teden bomo spoznali že nove pare. Začenja se 6. sezona, ki bo na sporedu od ponedeljka do četrtka zvečer.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.