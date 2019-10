Prenos ljubljanskega maratona na Planetu in Siol.net

Na Planetu bo že šesto leto zapored neposredni prenos ljubljanskega maratona, ki se bo v nedeljo, 27. oktobra, začel ob 8.20, pred startom teka na 10 kilometrov, in bo trajal do 14.30. Prenos Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona bo tudi na 14 zunanjih digitalnih zaslonih po Ljubljani in na spletnem mestu Siol.net, kjer so na voljo vse ključne informacije o največjem tekaškem dogodku v Sloveniji, pa tudi nasveti, zanimive zgodbe in intervjuji.

Na Planetu bo dogajanje na progi ob pomoči strokovnih komentatorjev Mitje Kosovelja in Marjana Žiberne spremljal Tomaž Cuder. Pred našimi mikrofoni se bodo izmenjevali zanimivi sogovorniki, po prihodu skozi cilj bomo gostili tako zmagovalce nedeljskih tekov kot znane Slovence, ki bodo svojo vztrajnost in moč preizkusili na najštevilčnejšem teku v Sloveniji.

Prenos Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona bo prav tako na spletnem mestu Siol.net, kjer bo na voljo tudi iskalnik, ki vam bo na podlagi štartne številke pomagal slediti svojim tekaškim prijateljem in preveriti, kje na trasi so v tistem trenutku. Po koncu maratona pa bodo tekači lahko pobrskali med fotografijami na Siol.net in našli svoje nepozabne tekaške trenutke, ki jih bo na 7. in 15. kilometru zabeležil fotografski objektiv.

