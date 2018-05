Predvolilno soočenje na Planet TV

V sredo, 30. maja, bo na Planet TV ob 20. uri predvolilno soočenje voditeljev osmih strank, ki jim rezultati volilnih anket napovedujejo uvrstitev v Državni zbor. Oddaja, ki jo bo vodil Mirko Mayer, bo obsegala šest vsebinskih sklopov. S prvaki strank bomo komentirali zadnje podatke o podpori in napovedi, govorili o tem, kdo bo sestavil koalicijo po volitvah in kakšna bo nova vlada, dotaknili pa se bomo tudi kaosa v slovenskem zdravstvu, stanja slovenskih podjetij, južne meje in odnosa s Hrvaško ter preteklih afer, v katere so se ujele politične stranke.

V nedeljo, 3. junija, bomo na Planet TV državnozborske volitve spremljali s posebnimi vklopi iz volilnih štabov strank, kjer bomo preverili prve rezultate in tudi prve odzive zmagovalcev in poražencev, Mirko Mayer pa bo v studiu z gosti komentiral napovedi in analiziral prve rezultate. Posebna oddaja na dan volitev bo na sporedu med 18.45 in 20.00, nato pa se bomo z najnovejšimi rezultati oglasili še ob 22.30.

