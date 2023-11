Predstavljamo slovenske zvezde, ki so posodile glasove likom v največji Disneyevi animirani pustolovščini

Disneyeva ŽELJA , nova velika klasika tega legendarnega studia, ki v kina prihaja v distribuciji Blitz filma , je nova glasbena animirana pustolovščina, ki bo gledalce popoeljala v mesto Rosas, kjer si bistra in zasanjana Asha, kateri glas posoja pevka Tjaša Hrovat Steklasa , zaželi svojo željo tako močno, da jo usliši kozmična sila - mala kroglica z brezmejno energijo, po imenu Zvezda. Asha in Zvezda se morata skupaj soočiti z najmočnejšim nasprotnikom kraljestva Rosas, kraljem Magnificom, ki skriva večino neizpolnjenih želja, da bi rešili svet in dokazali, da se lahko zgodijo čudovite stvari, ko se volja enega pogumnega človeka združi s čarobnostjo zvezd.

Pod vodstvom deklice Ashe se v tej animirani pustolovščini zvrsti še veliko zanimivih likov – od junakov do zlikovcev, od njihovih družin in prijateljev pa vse do zabavnega kozlička v pižami – kar je zahtevalo nadarjeno in zanimivo igralsko zasedbo.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Tjaši Hrovat Steklasa se v vlogi kralja Magnifica pridruži glasbenik Uroš Buh, ki sta odpela vse pesmi v tej Disneyevi čarobni zgodbi. Poleg njiju pa v filmu vodilne vloge nosijo med drugimi tudi Tanja Đurić Ribič, Tilen Artač, Saša Lešnjek, Zala Djuric in Tomaž Krt.

Ta epska animirana glasbena pustolovščina na velika platna prihaja že 22. novembra, medtem ko slavni studio Walt Disney slavi 100 let filmske produkcije. Film, ki ga je navdihnila čarobna glasbena zapuščina Walta Disneya vsebuje izvirno zgodbo in like s sedmimi povsem novimi pesmimi, ki sta jih napisala za grammyja® nominirana pevka in tekstopiska Julia Michaels ter z grammyjem® nagrajeni producent/tekstopisec/glasbenik Benjamin Rice. Morda pa je največje darilo Disneyevi dediščini prav naslov filma "ŽELJA".

Tjaša Hrovat Steklasa je Asha.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Asha je bistra idealistka, polna upanja in sanj. Zelo spoštuje svojo družino in skupnost, v kateri živi. Je prva, ki jo ljudje zagledajo, ko prispejo v mesto Rosas in ima izjemno potrebo, da pomaga vsem okoli sebe; sosedom, prijateljem in družini. Da bi rešila Rosas pred zlobnim kraljem Magnificom svojo največjo željo Asha zaupa nebu in zvezdam in takrat se zgodi nekaj nepričakovanega.

Uroš Buh je kralj Magnifico

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Kralj Magnifico je najmočnejša oseba v mestu Rosas, kjer se vsaka želja renisčno uresniči. Ljudje iz vsega sveta romajo v to mesto, da bi svoje najmočnejše želje zaupali veličastnemu, očarljivemu in samozavestnemu kralju, ki jim obljublja, da bo vse te želje izpolnil,… nekega dne. Samo on je namreč tisti, ki se lahko odloči, katere želje bodo uresničene in kdaj.

Tilen Artač je Valentino

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Valentino je samozavesten in trmast kozliček, ki sledi Ashi na vsakem njenem koraku. Ljubek in vedno v svoji pižami lahko ljudi nauči marsikaj, še posebaj ko mu Zvezda podari govor.

Tanja Đurić Ribič je Amaya

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Kraljica Amaya je dobrosrčna in samozavestna žena kralja Magnifica, ki podpira Ashin cilj, da bi postala kraljeva vajenka. Čeprav ima Amaya svojega moža rada se nikoli ne boji postaviti za svoj prav in glasno povedati svoje mnenje.

Tomaž Krt je Gabo

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Gabo je zgovoren in nikogar ne spusti iz pogleda, vendar ima tudi svojo cinično in izjemno zabavno plat, katero bodo vzljubili vsi gledalci.

Saša Lešnjek je Dahlia

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Dahlia je Ashina najboljša prijateljica, ki peče najboljše piškote in kolačke in v kuhinji ustvarja pravo čarovnijo.

Medtem ko se film klanja Disneyevi dediščini, odraža tudi sedanjost in prihodnost slavnega studia, z inovativno vizualno predstavitvijo, širokim naborom kulturnih navdihov in sodobno, privlačno glasbo.

Pod režijo sta se je podpisal oskarjevec Chris Buck, ki je zaslužen za veliki kinematografski uspešnici Ledeno kraljestvo in Ledeno kraljestvo 2 ter Fawn Veerasunthorn (Raya in poslednji zmaj), pod scenarij pa Jennifer Lee in Allison Moore.

Disneyeva Želja v distribucij Blitz filma v kina prihaja 22. novembra, vstopnice pa so že v prodaji na blagajnah in spletnih straneh kinematografov.