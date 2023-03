Pred nami je vikend norih avantur v ALEJI

Ste navdušeni nad glasbo in se radi zazibate v prijetnih ritmih? Pogrešate čase, ko ste bili na plesišču? Imate radi pestro dogajanje in iščete nove ideje? Potem imajo za vas v ALEJI nekaj prav posebnega. Pridružite se jim na vikendu norih avantur, kjer bo ta petek in soboto poleg odlične glasbe super nakupovalno vzdušje. Skupaj z DJ-em vas vabijo na vznemirljivo nakupovalno izkušnjo, kjer vas bodo v trgovinah pričakali z norimi popusti in noro ponudbo.

Ne zamudite vikenda norih avantur z velikimi popusti in nagradno igro v ALEJI. (foto: Jošt Gantar)

Da bo nakupovanje še slajše, pa vas čaka tudi bogata nagradna igra "ALEJIN JACK", kjer bodo med obiskovalce podelili kar 2.500 evrov v darilnih bonih Desetak, ki bo letos praznoval že svoj 11. rojstni dan. Za sodelovanje v nagradni igri se z računom o opravljenem nakupu zglasite pri njihovem JACK-u, ki se bo nahajal na osrednjem prireditvenem prostoru. Z malo sreče si boste s pritiskom na gumb in zmagovalnim zvokom prislužili povrnitev nakupa na računu.

Pridite v ALEJO in doživite vikend norih avantur z norimi popusti in nagradno igro.

Vikend norih avantur v ALEJI je odlična priložnost za nakup darila ali osvežitev garderobe. V več kot 80 trgovinah in lokalih boste na policah našli pestro in bogato ponudbo izdelkov od športnih oblačil in opreme za šport, modnih oblačil v številnih prodajalnah s tekstilom, čevljev, nogavic, modnega perila, modnih ur in nakita v prodajalnah do kozmetike in parfumov. Obiščite njihovo spletno stran, kjer si lahko popuste ogledate še večer pred dogodkom.