Pred koncertom v Cankarjevem domu Sergej Ćetković objavil duet z Zoranom Predinom #video

Sergej Ćetković je na svojem YouTube kanalu objavil pesem „Stari moj“ ki jo je posnel v sodelovanju z enim najpomembnejših glasbenikov v regiji, Zoranom Predinom. Besedilo in glasbo je napisal Sergej, pod produkcijo in aranžma pa se je podpisal Miroslav Lesić Lesique.

"Pesem "Stari moj" je lepa ljubezenska pesem, iskrena in globoka do te mere, da je morda niti ni treba opisovati z besedami. Sodelovanje z velikim Zoranom Predinom je nekaj, česar sem se že dolgo veselil. Pesem smo posneli še pred korono, ki nas je upočasnila in spremenila načrte za promocijo. Srečen sem, ker jo objavljamo pred mojim prvim koncertom za slovensko publiko in veselim se, da bom imel privilegij v živo, pred svojimi oboževalci v Ljubljani, izvesti nekaj najlepših pesmi iz svojega repertoarja. Ali se mi bo na odru pridružil tudi Zoran, pa naj ostane presenečenje," je dejal Sergej ob svojem novem "darilu" poslušalcem njegove glasbe.

Slovenski publiki Predina res ni treba posebej predstavljati, saj gre za enega najbolj cenjenih slovenskih glasbenikov z bogato kariero, polno različnih glasbenih udejstvovanj - od roka, do ikoničnega sodelovanja z Arsenom Dedićem ter pisanja za gledališče, film in televizijo.

Spomnimo, Sergej se bo marca prvič predstavil slovenskemu občinstvu. Koncert v intimnem vzdušju v organizaciji Star produkcije bo 5. marca 2023, v Cankarjevem domu, Sergej pa bo zapel svoje največje uspešnice, kot so "Pogledi u tami", "Korov", "Oči nikad ne stare", "Ljubav" in mnoge druge. Ćetković je sicer do zdaj objavil šest studijskih albumov in tri kompilacije, leta 2014 pa je s pesmijo "Moj svijet" zastopal Črno Goro na Evrosongu. Je edini črnogorski predstavnik, ki se je uvrstil v finale tega evropskega tekmovanja.

Vstopnice za koncert 5. marca 2023 v ljubljanskem Cankarjevem domu je mogoče kupiti na vseh prodajnih mestih Eventima in na blagajni Cankarjevega doma.