Pred kamero se ne marata, v resnici sta prijateljici

V komični romantični seriji Status: Zapleteno nas s svojimi razprtijami zabavata tudi igralki Seren Şirince in Eda Ece, ki pa sta zasebno dobri prijateljici. Eda je bila tudi med gosti na soigralkini majhni poroki. Serijo Status: Zapleteno lahko od zdaj na Planetu spremljate v novem terminu od ponedeljka do petka ob 16.05.

Zvezdnica serije Status: Zapleteno, ki je konec poletja presenetila s poroko, je nanjo povabila tudi svojo veliko sovražnico, a seveda samo v seriji. Seren Şirince in Eda Ece sta se spoznali prav med snemanjem uspešne romantično-komične serije, v kateri Seren igra simpatično Ajšegul, Eda pa spletkarsko Elif. Ob dolgih snemalnih dneh pa sta igralki spletli iskreno prijateljstvo.

Med povabljenci na poroki so bili sicer le družinski člani in bližnji prijatelji, oboževalce pa je nevesta kasneje razveselila z zaljubljeno fotografijo na svojem profilu na Instagramu. Eda je medtem te dni objavila prikupno fotografijo, na kateri objema nevesto, ob njej pa prijateljici namenila posebno sporočilo: "Všeč so mi tvoj značaj, tvoje srce, tvoj talent, draga moja. Vedno bom stala ob tebi, bodi vedno srečna!" Pod fotografijo so se seveda vsuli ljubeči komentarji, prejela je tudi več kot 80 tisoč všečkov.

Serijo Status: Zapleteno lahko od ponedeljka, 30. septembra, na Planetu spremljate v novem terminu od ponedeljka do petka ob 16.05



Ob 19. uri bo od ponedeljka do petka od zdaj na sporedu priljubljena Istanbulska nevesta.

