Potrjen nov datum prihoda Celine Dion v Zagreb

"Zelo mi je žal, da moramo ponovno spremeniti načrte za našo evropsko turnejo. Najprej smo morali koncerte prestaviti zaradi pandemije, zdaj pa moramo zaradi mojih zdravstvenih težav nekatere koncerte ponovno prestaviti in na žalost nekatere tudi odpovedati. Dobra novica je, da se počutim malo bolje, ampak gre zelo počasi in to je zame zelo mučno. Ko sem na odru, moram biti v vrhunski formi in komaj čakam, da bom ponovno stala pred publiko. Toda enostavno nisem še pripravljena … Dajem vse od sebe, da se vrnem na raven, na kateri moram biti, da bom lahko na svojih koncertih dala vse od sebe, saj je to tisto, kar si zaslužite," je iskrena Celine.

Izjava Celine Dion:

Celine je v svojem zadnjem sporočilu za občinstvo in javnost zelo iskreno izrazila željo, da se kmalu vrne na oder. Vsem je zelo hvaležna za potrpljenje in zvestobo. Prav tako je poslala sporočilo miru in ljubezni ter izrekla podporo ljudem v Ukrajini z željo, da se vojna čimprej konča.

"Prepričan sem, da bo 18. marca 2023 v Areni Zagreb produkcijski in umetniški spektakel, kot ga doslej še nismo videli. Te dni smo v Londonu na kongresu, na katerem so tudi člani Celininega menedžmenta in lahko vam potrdim, da vsi nestrpno pričakujemo koncert v Zagrebu. Nanj se pripravljam že več kot desetletje in že več let ga čakam. Vsi želimo Celine veliko zdravja in ne dvomimo, da bo koncert v Areni zavzel posebno mesto v spominih vseh ljubiteljev vrhunske glasbe," je povedal Alen Ključe, direktor Star produkcije in organizator zagrebškega koncerta.

Foto: Star produkcija

Koncert v zagrebški Areni 18. marca 2023 je edinstvena priložnost, da doživite nastop ene najbolj znanih in spoštovanih super zvezd v zgodovini pop glasbe.

Že kupljene vstopnice veljajo za napovedani koncert marca 2023. Vsi imetniki vstopnic, ki vam prestavljeni datum koncerta ne ustreza, lahko zahtevate vračilo kupnine izključno od petka, 29. aprila 2022, do ponedeljka, 30. maja 2022. Po tem datumu vračilo kupnine ne bo več mogoče. Vstopnice vrnite na prodajno mesto, kjer ste jih kupili. Tisti, ki ste jih kupili prek spleta, se obrnite na info@eventim.hr.