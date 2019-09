Poročni ples Nataše Gorenc je bil vse prej kot filmski #foto

Jeseni nas na Planetu čakajo nove drugačne zmenkarije v oddaji Zapleši v ljubezen, kjer bodo sodelujoči skozi plesno koreografijo poskusili prižgati iskrico ljubezni, zato nas je zanimalo, kako se na plesišču znajdejo znani Slovenci in ali so se kdaj odpravili na zmenek na slepo. Preverite, kaj nam je zaupala osebna trenerka Nataša Gorenc, ki je poskrbela za kar nekaj osupljivih preobrazb tekmovalcev v šovu The Biggest Loser Slovenija.

Po sicer delovnem, a vseeno nekoliko bolj sproščenem poletju se priljubljena trenerka Nataša Gorenc poleg utečenih vadb že pripravlja na nekaj zanimivih projektov, ki jo čakajo to jesen. Med njimi je največji festival gibanja na prostem MiGI MiGi in menedžerska konferenca v Portorožu, kjer jo bomo lahko videli v vlogi predavateljice. Z nami pa je delila svoje izkušnje, povezane s plesom in zmenki na slepo.

V novi oddaji Zapleši v ljubezen, ki prihaja na Planet, bo veliko plesa. Kako se vi znajdete na plesišču?

Plešem zelo, zelo rada. Mislim, da imam kar dober ritem in se hitro učim korakov in kombinacij. Že od malega sem rada plesala, a ker nas takrat starši niso kar vozili po dejavnostih, sem šla na avdicijo v Kazino, a kasneje zaradi logistike, saj sem iz Kamnika, raje začela trenirati atletiko. A ples je ostal ena izmed mojih ljubezni. Obožujem, kako lahko skozi gibanje izražaš čustva!

Ste kdaj hodili na plesni tečaj?

Na plesni tečaj sem hodila v srednji šoli. Imam pa v načrtu tečaj salse. Le še čas za to moram najti! (smeh, op. a.)

Na kakšno glasbo se sicer najraje zavrtite?

Odvisno od dneva. Sicer pa sem bolj temperamentna, vesela oseba in so mi všeč latinski ritmi. Všeč mi je tudi hip-hop, rap, pa tudi stare dobre pesmi iz bivše skupne države. Sicer pa so mi bolj blizu plesi kot so salsa, rumba in čačača, ker so bolj topli in čustveni in je veliko miganja z boki (smeh, op. a.).

Imate na kakšen vaš ples še posebno živ spomin?

Moj poročni ples je bil nekaj posebnega, ker moj bivši mož ni plesal, a sem ga za poroko uspela prepričati. In potem sva se pol plesa presmejala, ker sva hodila drug po drugem (smeh, op. a.).

Kateri ples v filmu vam je ostal najbolj v spominu?

Meni je bil najboljši ples v filmu Flash Dance, kjer Jennifer Beals nastopa na avdiciji. Ta prizor sem si pogledala ničkolikokrat. Prav tako nepozaben je bil Patrick Scwayze v Dirty Dancing in pa legendarni John Travolta v Briljantini!

Ali kdaj ples uporabite tudi kot način vadbe?

Tudi med svojimi funkcionalnimi treningi dostikrat vstavim elemente plesa. Treningi morajo biti izziv, ker samo tako lahko napredujemo. Zato jih poskušam narediti razgibane, drugačne. Zanimivo je, da je vadečim všeč, ko kdaj namesto počepov naredim kakšno plesno kombinacijo, kar je odličen kardiotrening. Poleg tega pa tudi dobra sprostitev ob stresnem tempu življenja in se lahko miselno odklopimo.

Zakaj ga priporočate vsem, ki bi se radi dobro razmigali?

Ko enkrat osvojimo plesne korake in se ne zapletamo več, je ples vrhunska vadba, s katero porabimo ogromno kalorij in se dodobra razmigamo.

Verjamete v ljubezen na prvi pogled?

Joj, zdaj ste me pa dobili. Verjamem v neko energijo, ki se lahko zgodi med dvema človekoma v sekundi. Verjetno je to kemija, energija, ki jo oddajata, tako eden kot drugi. Za ljubezen pa verjamem, da se gradi postopoma in da je samo kemija med dvema za to premalo, saj ne more trajati večno.

Ste bili kdaj na zmenku na slepo in kako se je vse skupaj končalo?

Na zmenek na slepo ne bi šla nikoli, saj vanje res ne verjamem. Tako da s tem nimam izkušenj! Sem bolj tradicionalist in si ne bi dovolila iti na pijačo z nekom, o katerem nič ne vem, niti me ne zanima. (smeh, op. a.)

Plesno čarovnijo Zapleši v ljubezen, ki lahko vodi tudi v ljubezen, bomo jeseni spremljali na Planetu. Če ste samski in radi plešete, se prijavite na najbolj razburljiv zmenek do zdaj!

