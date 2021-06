Po navadi gredo tja moški, tokrat je tja vstopila Nuša Derenda kot "šefica" #video

Tokratna nedeljska Piramida sreče je bila obarvano zvezdniško dobrodelno. Bolje kot Saša Lendero in njen zaročenec Miha Hercog sta jo odnesla Nuša Derenda in njen mož Frenk. Za sosedo Albino sta iz prve roke vedela, da živi v težkih pogojih in da potrebuje pomoč. Zato sta znesek namenila njej.

"Ona je šefica, zato je odšla v piramido in se odločala, kaj bo naredila z najinim končnim zneskom," je Frenk opisal nastop žene Nuše Derenda. Nuša pa je v smehu strnila, da on vedno prelaga odgovornost nanjo. Kako se je njun dobrodelni nastop v kvizu Piramida sreče končal, pa prisluhnite v spodnjem videu.

Ravno nekaj dni pred vabilom na snemanje oddaje so po njuni vasi krožili sodelavci Rdečega križa in zbirali donacije, zato ni bila dilema, komu bosta namenila denar. Za sosedo sta zbrala več kot tri tisoč evrov.

"Jaz ji zaupam, seveda. Do določene meje." Tako je Frenk želel malce spodbosti Nušo, a dejstvo je, da se poznata že več kot 30 let in imata visok nivo zaupanja. In čeprav jima kroglice niso bile naklonjene, se je Nuša na koncu modro odločila in priigrala denar.

Z dobrodelno Piramido sreče se je prva sezona končala. Še več novic iz sveta znanih pa ne zamudite v magazinski oddaji Planet Vau v soboto ob 18.30 na Planetu.

